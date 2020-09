Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez aurait reçu un coup de fil d'un club XXL !

Publié le 14 septembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Très proche de la Juventus, Luis Suarez doit encore attendre son passeport italien pour débarquer à Turin. Face au temps qui passe, le buteur uruguayen du FC Barcelone a reçu l'appel de Pavel Nedved pour le rassurer.

Le feuilleton Suarez entre dans une phase décisive. Alors qu'un accord aurait été trouvé il y a plusieurs semaines entre la Juve et l'attaquant de 33 ans, plusieurs détails restent encore à régler. Entre l'examen d'italien et la divergence Suarez-Barcelone sur la fin de contrat, la Juventus préparerait ses arrières et s'intéresserait à d'autres joueurs. Les bianconeri auraient même des accords avec Edin Dzeko et Olivier Giroud pour pallier l'absence d'un buteur.

Pavel Nedved compte sur Luis Suarez