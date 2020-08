Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les phrases de Xavi au décodeur

Publié le 14 août 2020 à 12h00 par La rédaction

Xavi s’est une nouvelle fois déclaré prêt à s’installer sur le banc de touche du FC Barcelone, mais pas forcément cet été... Décryptage.

A l’occasion d’un entretien au quotidien El Pais , Xavi a affirmé avec force qu’il se tenait prêt à entraîner le FC Barcelone, mais peut-être pas cet été : « Je ne pense pas que ce soit pour maintenant, non. En janvier, je leur ai dit que ce n'était pas le moment, et maintenant ils ne m'ont pas contacté. En tant que culé, je leur souhaite le meilleur. Je respecte beaucoup Quique Setién , il a un manuel de jeu très similaire à ce dont le Barça a besoin, à savoir le Cruyffismo , une autre chose est que les résultats accompagnent. Je suis ravi de continuer à acquérir de l'expérience, à me mettre au défi, et bien sûr ce serait un privilège pour moi d'entraîner un jour le Barça, avec une équipe de rêve, avec Jordi Cruyff, Carles Puyol et quelques joueurs actuels. Je voudrais faire une équipe avec des personnes valables qui connaissent la maison, des personnes en qui j'ai confiance ».

Une campagne médiatique…

Entre les lignes, le message apparaît clair : Xavi ne croit pas à son installation sur le banc cet été. Difficile de ne pas faire le lien avec la présidence actuelle, Josep Maria Bartomeu n’étant pas particulièrement enthousiaste à l’idée de faire venir l’ancien milieu du Barça, proche de Messi, alors qu’une lutte de pouvoir l’oppose à l’attaquant argentin depuis plusieurs mois. Si Xavi renvoie une éventuelle arrivée à plus tard, il est là aussi difficile de ne pas faire le lien avec les élections à la présidence du club, programmée au printemps 2021…