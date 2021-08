Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire de Koeman fait ses adieux à Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 20h30 par Amadou Diawara mis à jour le 6 août 2021 à 20h32

Comme l'a annoncé le FC Barcelone ce jeudi soir, Lionel Messi ne foulera plus la pelouse du Camp Nou sous le maillot blaugrana. Alors que La Pulga ne prolongera pas avec le Barça, ses anciens coéquipiers catalans ont tenu à lui faire leurs adieux sur les réseaux sociaux.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe ce jeudi soir : Lionel Messi ne portera plus le maillot du Barça. En grande difficulté sur le plan financier, Joan Laporta était dans l'incapacité de prolonger Lionel Messi, tout en respectant les restrictions financières imposées par la Liga. Par conséquent, le nouveau patron du FC Barcelone a dû renoncer à l'idée de renouveler le contrat de La Pulga . Informé ce jeudi soir, Lionel Messi était en état de choc, comme l'a révélé son entourage. Et comme la star argentine, Joan Laporta regrette amèrement cette situation. « Leo voulait rester et il n'est pas heureux. Nous voulions tous qu'il reste et maintenant il est confronté, comme nous, à la réalité. Je lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, le meilleur. Le Barça est sa maison, il a rendu l'armoire à trophées du club plus grande que quiconque » , a expliqué le président du FC Barcelone en conférence de presse ce vendredi. Après Joan Laporta, certains joueurs du Barça ont également réagi au départ de Lionel Messi. C'est le cas par exemple de Sergio Busquets qui a été le premier à faire ses adieux à Lionel Messi sur les réseaux sociaux.

«Tu es arrivé comme un enfant et tu pars comme le meilleur joueur de l'histoire»

« Essayant encore de tout assimiler et sachant combien ce sera difficile, je ne peux que te remercier pour ce que tu as fait pour le club et pour ceux parmi nous qui t'ont accompagné au fil des années, et moi en particulier. Tu es arrivé comme un enfant et tu pars comme le meilleur joueur de l'histoire, ayant fait grandir ce club au niveau qu'il mérite et entrant dans l'histoire tant individuellement que collectivement. Je pourrai toujours dire que j'ai joué et partagé de nombreux moments avec toi. La plupart ont été très bons, et j'ai eu la chance de grandir et de profiter de 13 saisons à tes côtés. Au-delà de tout cela, je me souviendrai toujours de toi en tant que personne et de l'amitié que nous avons nouée. Tu me manqueras beaucoup. Je ne peux que te souhaiter le meilleur à toi et à ta famille car vous le méritez, vous allez nous manquer » , a écrit Sergio Busquets en légende d'une photo de Lionel Messi et lui postée sur son compte Instagram .

«Tous les garçons qui sont venus à La Masia rêvaient de pouvoir jouer à tes côtés»