Mercato - Barcelone : Koeman tiendrait déjà le successeur de Suarez !

Publié le 6 septembre 2020 à 7h30 par H.G.

Alors que Luis Suarez pourrait prochainement quitter le FC Barcelone, Ronald Koeman aurait une idée derrière la tête pour remplacer l’Uruguayen sans passer par le marché des transferts.

Six ans après son transfert en provenance de Liverpool, Luis Suarez pourrait bientôt voir son aventure au FC Barcelone prendre fin. En effet, l’international uruguayen de 33 ans n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, qui l’aurait donc enjoint à se trouver un nouveau club. Ainsi, celui qu’on surnomme El Pistolero est annoncé tout proche de la Juventus ces derniers jours, une écurie avec laquelle il aurait d’ores et déjà trouvé un accord contractuel. Toutefois, tout l’enjeu pour le Barça sera maintenant de remplacer Luis Suarez dans les semaines à venir. Et à en croire les dernières indiscrétions venues de Catalogne, Ronald Koeman aurait une idée surprenante en tête dans cette optique.

Ronald Koeman songerait à installer Ansu Fati dans l’axe !