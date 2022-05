Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid débarque sur un dossier XXL !

Publié le 11 mai 2022 à 10h30 par Amadou Diawara

Alors que Sadio Mané sera en fin de contrat le 30 juin 2023, le FC Barcelone travaillerait en coulisses pour boucler un gros coup à 0€. Toutefois, le Real Madrid ou le Bayern pourraient devancer le Barça car ils seraient prêts à financer le transfert de l'attaquant de Liverpool cet été.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané susciterait l'intérêt du FC Barcelone. Comme l'a révélé Catalunya Ràdio ce mardi, le club catalan se serait déjà activé en coulisses pour pouvoir s'offrir le Sénégalais librement et gratuitement à la fin de son engagement avec les Reds de Jürgen Klopp. Toutefois, le Barça risquerait de voir le Real Madrid ou le Bayern lui couper l'herbe sous le pied concernant Sadio Mané.

Le Real Madrid et le Bayern dans la danse pour Sadio Mané ?