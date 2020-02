Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tranché pour l’avenir de cette pépite !

Publié le 2 février 2020 à 20h30 par H.G.

Prêté cette saison à Schalke 04, Juan Miranda ne devrait pas effectuer son grand retour en Catalogne à l’issue de la saison.

Le FC Barcelone a prêté de nombreux joueurs en Europe cette saison, et notamment de jeunes éléments en quête d’un temps de jeu qu’ils ne pourraient pas trouver en restant en Catalogne. Ainsi, Jean-Clair Todibo et Juan Miranda ont été envoyés à Schalke 04, Moussa Wagué à l’OGC Nice, Oriol Busquets à Twente, et Carles Aleña au Real Betis. Et si l’avenir d’un bon nombre de ces pépites du Barça ne semble pas encore avoir été décidé, celui du latéral gauche Juan Miranda aurait déjà été tranché alors que Quique Setién dispose déjà de Jordi Alba et de Junior Firpo pour le flanc gauche de sa défense.

Juan Miranda ne reviendra pas au Barça l’été prochain