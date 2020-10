Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça à l’origine de l’échec du deal MU-Ousmane Dembélé ?

Publié le 8 octobre 2020 à 1h00 par La rédaction

En Angleterre, certains médias affirment qu’une exigence du FC Barcelone a bloqué la signature en prêt d’Ousmane Dembélé à Manchester United. Analyse.

Selon certains médias anglais, le FC Barcelone et Manchester United auraient trouvé un accord sur les conditions d’un prêt payant d’Ousmane Dembele avec prise en charge du salaire par MU, mais que cet accord était conditionné au fait que le club catalan prolonge d’un an de contrat du joueur, afin de ne pas se retrouver en difficulté sur ce dossier l’an prochain, à un an de la fin de son bail actuel. Ousmane Dembele ayant refusé de prolonger, l’affaire serait tombée à l’eau. Que faut-il en penser ?

Exigence peu probable