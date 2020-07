Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laurent Blanc plus que jamais dans l’impasse ?

Publié le 27 juillet 2020 à 20h30 par H.G.

Alors qu’il s’est lancé en quête d’un point de chute en vue de la saison 2020/2021, Laurent Blanc semble être dans l’embarras dans son projet. En effet, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux voit peu à peu tous les clubs vers lesquels il était annoncé fermer la porte à son arrivée cet été.

Quatre ans après son départ du PSG et autant d’années sans entraîner, Laurent Blanc souhaite maintenant reprendre du service et retrouver un banc cet été. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le technicien français prépare son grand retour et a d’ores et déjà refusé deux propositions, à savoir une offre de Fenerbahçe et le poste de sélectionneur de l’Arabie saoudite. Bien que son absence sur un banc fut longue, le Champion du Monde 1998 semble donc avoir des prétentions élevées pour son futur poste. Seulement voilà, les plans de Laurent Blanc semblent être grandement contrariés à l’heure actuelle, à commencer par la piste le menant au FC Barcelone. Annoncé dans le viseur du club catalan dans l’optique de remplacer Quique Setién, dont l’avenir sur le banc de l’écurie catalane s’écrit en pointillés après la perte de la course au titre en Liga face au Real Madrid, Laurent Blanc aurait pu faire son retour aux affaires par la grande porte en prenant la succession de l’ancien coach du Real Betis.

Le Barça ferme la porte à Laurent Blanc...

Ainsi, il a dernièrement été avancé que le Français avait été proposé à Eric Abidal, qui aurait été favorable à l’arrivée de son compatriote d’après certaines sources. Seulement voilà, quelques jours plus tard, la piste menant Laurent Blanc au Barça s’est rapidement refroidie. Le quotidien AS a en effet expliqué que le Cénevol n’était absolument pas la priorité des Blaugrana pour prendre la succession de Quique Setién. Les quatre années de pause de l’ancien technicien du PSG n’y seraient d’ailleurs pas pour rien dans la mesure où le FC Barcelone ne souhaiterait pas prendre le moindre risque en le nommant, craignant le fait qu’il ait en quelque sorte perdu la main entre temps. Plus encore, la porte Barça s’est d'autant plus refermée pour Laurent Blanc lorsque Josep Maria Bartomeu a expliqué ce dimanche que Quique Setién devrait finalement conserver son poste la saison prochaine : « Quique Setién a un contrat et c'est celui que nous avons engagé. Je lui fais confiance, ainsi qu'à son équipe », a expliqué le président du FC Barcelone à Mundo Deportivo .

... tout comme le FC Valence !