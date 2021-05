Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est clairement interpellé pour l'avenir de Koeman !

Publié le 30 mai 2021 à 19h00 par A.D.

Alors que le Barça n'a pas rempli ses objectifs de la saison, Ronald Koeman serait sur la sellette. Interrogé sur l'avenir de son entraineur, Frenkie de Jong a pris clairement position.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Ronald Koeman serait un véritable mystère. Alors que le Barça est passé à côté de sa saison, le technicien néerlandais pourrait payer les pots cassés. En effet, Joan Laporta penserait de plus en plus à se séparer de Ronald Koeman et sonderait déjà le marché pour dénicher son successeur. Pensionnaire du FC Barcelone, Frenkie de Jong a affiché un souhait très fort sur l'avenir de Ronald Koeman.

«J'espère que Koeman restera, j'ai une bonne relation avec lui, mais...»