Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une improbable candidature pour remplacer Koeman !

Publié le 29 mai 2021 à 23h30 par A.D.

Alors que Joan Laporta pourrait remercier Ronald Koeman dans un avenir proche, Gheorghe Popescu a déjà une idée de son successeur. Selon le président du club roumain de Viitorul Constanța, Gheorghe Hagi, qui a défendu les couleurs du Barça en tant que joueur, accepterait volontiers de prendre la succession de Ronald Koeman.

Arrivé l'été dernier, Ronald Koeman a vécu des débuts plus que difficiles au Barça. A tel point qu'il pourrait être évincé par Joan Laporta avant la reprise. Pour pallier le possible départ de Ronald Koeman, le président du FC Barcelone aurait déjà inscrit plusieurs noms sur ses tablettes, et notamment ceux de Xavi, Pep Guardiola ou encore Mikel Arteta. Mais selon Gheorghe Popescu, le président du club roumain de Viitorul Constanța, Joan Laporta pourrait miser sur un autre homme.

«Si Barcelone le veut, Gheorghe Hagi accepterait rapidement»