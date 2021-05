Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rupture totale entre Joan Laporta et Ronald Koeman ?

29 mai 2021

Depuis son retour à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta songe à se séparer de Ronald Koeman, et les plans du président blaugrana se sont confirmés ces dernières heures. Pour autant, le départ du Néerlandais est encore loin d’être actée, alors que les relations entre les deux hommes se tendent…

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ronald Koeman voit son avenir s’écrire en pointillé chez les Blaugrana . Le Néerlandais n’a pas été choisi par Joan Laporta et ce dernier songerait sérieusement à changer d’entraîneur durant l’intersaison. Une première réunion a déjà eu lieu cette semaine entre les deux hommes afin d’évoquer la saison prochaine, mais aucune décision n’a encore été prise, et pour cause. Laporta aurait indiqué à Koeman qu’il envisageait sérieusement de nommer un nouvel entraîneur mais qu’il souhaitait conserver le Néerlandais à son poste en attendant de voir s’il parviendra à trouver son successeur. Une information divulguée par TV3 qui n'a pas manqué de faire réagir la société qui gère les intérêts de Ronald Koeman : « Imaginez : je veux vous épouser, mais j'ai des doutes. Donnez-moi deux semaines pour trouver un meilleur partenaire… Si je ne trouve pas la bonne personne, nous nous marierons quand même . »

« Le premier à connaître notre décision sera Ronald »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Joan Laporta a tenu un discours plus nuancé, affirmant que Ronald Koeman sera le premier informé de la décision du club le concernant : « C'est un entraîneur que nous n'avons pas choisi. Nous avons besoin de quelques conversations pour savoir si nous sommes tous impliqués dans cette équipe, à ma façon de voir comment l'équipe du Barça devrait être. Avec Ronald, nous pouvons nous dire les choses en face avec respect et dans mon cas, admiration. (…) Il a un contrat et nous évaluons la saison. Nous avons une relation directe et claire. C'est un entraîneur qui était déjà là et qui a un contrat. Nous sommes en conversation pour rapprocher les positions pour partager ce que nous voulons pour la saison prochaine. Et dans ces conversations tout est évalué. Le professionnel, le comportement, le caractère de Barcelone ... Cela se fait normalement et est sur la bonne voie. Nous allons travailler pour que nous puissions partager un modèle et tout ce que notre football de base génère pour que rien ne nous échappe. Nous nous impliquons tous, aussi l’entraîneur. Le premier à connaître notre décision sera Ronald. »

Le clan Koeman ne digère pas et ne fera pas de cadeau