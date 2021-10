Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta et Messi ont tout tenté pour éviter le départ !

Publié le 9 octobre 2021 à 15h30 par La rédaction

Lionel Messi a choqué le monde du football lors du dernier mercato estival. Alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il prolonge avec le FC Barcelone, l’Argentin s’est finalement envolé pour le PSG. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé côté catalan, Joan Laporta ayant envisagé tous les moyens possibles pour voir Lionel Messi étendre son bail avec le Barça.

Lors du dernier mercato estival, un transfert en particulier a fait l'effet d'une bombe sur le monde du football. Personne n’aurait pu envisager que Lionel Messi puisse quitter le FC Barcelone un jour, lui qui y évolue depuis le début de sa carrière. Et pourtant, faute de moyens côté catalan, le sextuple Ballon d’Or s’est engagé en faveur du PSG. Néanmoins, Joan Laporta était prêt à tout pour que la Pulga puisse prolonger l’aventure en Catalogne. Plusieurs plans ont d'ailleurs été envisagés lors des négociations avec le joueur de 34 ans.

Un salaire divisé de plus de 50 %

Comme l’explique Sport , le FC Barcelone devait impérativement alléger sa masse salariale pour respecter le fair-play financier. La plupart des joueurs devaient réduire leur salaire pour rester et Lionel Messi ne dérogeait pas à la règle. L’Argentin, lui, était prêt à y mettre du sien pour continuer à évoluer sous les couleurs blaugrana. En effet, le Barça avait pour but de baisser les émoluments de la Pulga de plus de 50%. En cas de prolongation, Lionel Messi ne devait toucher que 10M€ nets sur sa première saison. D’après des proches de Joan Laporta, Lionel Messi, désireux d'aider son club de toujours à tout prix, n’aurait pas mis longtemps à accepter la proposition du FC Barcelone. Mais un autre problème s’est très vite posé.

Le Barça devait encore alléger sa masse salariale