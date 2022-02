Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un buteur de Xavi annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 14 février 2022 à 9h00 par B.L.

Buteur dans les ultimes instants du derby contre l'Espanyol Barcelone dimanche (2-2), Luuk de Jong a de nouveau rendu un grand service au Barça. Le Néerlandais, souvent annoncé sur le départ ces dernières semaines, s'est exprimé sur sa situation au sein du club culé.

Après sa démonstration contre l'Atlético de Madrid (4-2) le 6 février dernier, le Barça est retombé dans ses travers dimanche. Dans un derby bouillant contre l'Espanyol Barcelone, les Blaugrana ont dû s'arracher jusqu'à la fin du match pour repartir avec un point du stade Cornellà-El Prat (2-2). Xavi peut remercier Luuk de Jong, puisque le Néerlandais est entré en jeu à la 88e minute pour inscrire le but de l'égalisation en toute fin de match. L'attaquant de 31 ans, souvent annoncé sur le départ depuis l'éviction de Ronald Koeman, est le meilleur buteur du FC Barcelone en 2022 avec quatre buts.

« Bien qu'il ait été question que je parte, j'ai toujours été concentré sur le Barça »