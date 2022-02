Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme aveu de cet ancien buteur de Zidane sur son départ !

Publié le 14 février 2022 à 1h30 par P.L.

N'ayant jamais vraiment eu sa chance au Real Madrid, Raul De Tomas s'est envolé du côté du Benfica Lisbonne, avant de revenir en Espagne à l'Espanyol Barcelone. L'attaquant espagnol s'est d'ailleurs livré sur son départ au Portugal. Et visiblement, ce n'était pas vraiment une bonne période de sa carrière.

Aujourd’hui à l’Espanyol Barcelone, Raul De Tomas semble avoir trouvé sa place dans le championnat espagnol. Formé au Real Madrid, l’attaquant de 27 ans n’a jamais eu réellement sa chance chez les Merengue . Arrivé chez les pros en 2014, l’Espagnol a connu trois prêts consécutifs au Cordoba CF, au Real Valladolid puis au Rayo Vallecano, avant de s’envoler en 2019 du côté du Benfica Lisbonne, et ce, parce qu'il n'entrait pas dans les plans de Zinédine Zidane. Toutefois, Raul De Tomas n’avait pas spécialement envie de rejoindre le club portugais, alors que tout ne se passait pas forcément bien dans sa carrière.

«Je ne voulais pas aller à Benfica»