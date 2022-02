Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un improbable retour à l'étude pour la succession de Marcelo ?

Publié le 14 février 2022 à 0h00 par P.L.

Après plus de 15 ans passés au Real Madrid, Marcelo devrait quitter le club madrilène cet été. Le club madrilène lui chercherait donc un remplaçant. Et pour cela, Florentino Pérez pourrait se résoudre à rapatrier un ancien indésirable de Zinédine Zidane.

Recruté en 2006, Marcelo devrait quitter le Real Madrid après plus de 15 ans passés dans la capitale espagnole. Son contrat arrive à son terme en juin prochain et, sauf énorme retournement de situation, le Brésilien ne devrait pas prolonger. De ce fait, le Real Madrid serait à la recherche d’un nouveau latéral gauche pour pallier le futur départ de Marcelo. Et pour cela, Florentino Pérez pourrait bien s’orienter vers l’une de ses anciennes pépites du centre de formation madrilène.

Le Real Madrid songe à Reguilon pour succéder à Marcelo