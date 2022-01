Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une issue inévitable se dessine pour Marcelo...

Publié le 23 janvier 2022 à 1h00 par A.C.

En fin de contrat, Marcelo a l’intention de laisser une trace profonde au Real Madrid, club qu’il a rejoint en 2007 en provenance de Fluminense.

Il semble loin le Marcelo qui dominait l’Europe et que certains considéraient comme l’un des meilleurs latéraux de l’histoire. A 33 ans, me Brésilien connait un gros coup de moins bien et cela se ressent sur ses prestations au Real Madrid. Son déclin avait déjà commencé avec Zinedine Zidane et le retour de Carlo Ancelotti n’a pas changé les choses, puisque Ferland Mendy est un titulaire solide au poste d’arrière gauche. Il ne faut pas oublier que son contrat se termine dans seulement quelques mois et tout comme avec Sergio Ramos, le Real Madrid semble prêt à laisser filer l’une de ses grandes stars.

Marcelo, les derniers mois d’une légende ?