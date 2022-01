Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien de l'ASSE dans le viseur d'Ancelotti ?

Publié le 23 janvier 2022 à 0h00 par P.L.

Ayant un effectif qui se fait de plus en plus vieillissant, le Real Madrid souhaiterait recruter plusieurs jeunes joueurs. Et les Merengue auraient déjà identifié quelques profils, dont Wesley Fofana.

Malgré sa bonne première partie de saison, le Real Madrid voit son effectif arriver peu à peu en fin de cycle. Entre Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, et Marcelo, l’équipe merengue devient de plus en plus vieillissante. Ainsi, Florentino Pérez souhaiterait apporter du sang neuf à Carlo Ancelotti. Déjà lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s’est attaché les services d’Eduardo Camavinga. Mais ce ne serait pas suffisant pour le président madrilène, qui aurait d’autres jeunes éléments comme Aurélien Tchouameni, Ryan Gravenberch, Endrick ou encore Julian Alvarez dans le viseur. Et ce ne serait pas tout.

Le Real Madrid pense aussi à Wesley Fofana, Jude Bellingham et Florian Wirtz