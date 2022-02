Foot - Mercato - OL

Mercato : La porte s’ouvre pour Aulas avec Laurent Blanc !

Publié le 14 février 2022 à 5h45 par T.M.

Dernièrement, Jean-Michel Aulas avait ouvert grand la porte de l’OL à Laurent Blanc. Des déclarations qui résonnent différemment actuellement….

Bien que Peter Bosz ait réussi à redresser la barre à l’OL, sa situation sur le banc lyonnais pourrait bien rester fragile. En effet, Jean-Michel Aulas avait récemment clairement mis la pression sur son entraîneur néerlandais, tout en glissant un appel du pied à Laurent Blanc. « Laurent Blanc ? Oui, j’y pense. À l’époque, j’étais solidaire avec Juninho. C’est un garçon qui a une expérience incomparable. Je l’avais vu longuement en Russie pendant la Coupe du monde. J’avais bien senti cette capacité chez lui. Les choses ne se sont pas faites. Mais sait-on jamais ? », assurait ainsi Aulas.

Cette fois c’est la bonne ?

Le nom de Laurent Blanc resterait donc dans un coin de la tête de Jean-Michel Aulas et il pourrait bien revenir au premier plan très rapidement. En effet, ce dimanche, la nouvelle est tombé : le Cévenol a été licencié de son poste d’entraîneur du club qatari d’Al Rayyan. Voilà donc que Laurent Blanc se retrouve à nouveau libre de tout contrat et à la recherche d’un nouveau club. Une aubaine à saisir pour l’OL et Jean-Michel Aulas ?