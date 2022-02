Foot - OL

OL/OM - Polémique : Aulas a enterré la hache de guerre avec Longoria !

Publié le 2 février 2022 à 23h45 par T.M.

Suite aux incidents intervenus lors du match OL-OM, cela avait chauffé entre Jean-Michel Aulas et Pablo Longoria. Des tensions que le président lyonnais a tenu à apaiser.

Le 21 novembre dernier, la rencontre entre l’OL et l’OM n’avait finalement duré que quelques minutes. En effet, le match avait été arrêté suite à un jet de projectiles sur Dimitri Payet. La polémique avait ensuite enflé et les esprits se sont notamment échauffés entre Jean-Michel Aulas et Pablo Longoria. Les deux présidents avaient alors multipliés les tacles via médias interposés. Mais entre Aulas et Longoria, cela semble aller mieux si l’on en croit les propos du patron des Gones.

« Un déjeuner, non pas fraternel, mais avec un calumet de la paix au milieu »