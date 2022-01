Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Xavi sur Ousmane Dembélé !

Publié le 5 janvier 2022 à 22h30 par T.M.

Décisif ce mercredi avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a toujours pas tranché concernant sa prolongation à en croire Xavi.

Mis en difficulté par Linares en Coupe du Roi, le FC Barcelone s’en est notamment remis à Ousmane Dembélé pour sortir du piège. Entré en cours de match, le Français a marqué, contribuant à la victoire des Blaugrana (1-2). Un but important qui n’efface toutefois en rien la situation contractuelle du champion du monde. En fin de contrat de contrat, Dembélé se montre très gourmand dans les négociations avec le Barça, rendant compliquée une possible prolongation. Et il n’y a pas de bonnes nouvelles dans ce dossier.

« Il n’y a rien de nouveau »