Mercato - Barcelone : Laporta est passé à l’action pour Edinson Cavani !

Publié le 2 décembre 2021 à 18h10 par T.M.

Alors que le nom d’Edinson Cavani revient du côté du FC Barcelone, Joan Laporta aurait lancé les manoeuvres en coulisse concernant le buteur de Manchester United.

Aujourd’hui à Manchester United, Edinson Cavani fait les frais de l’arrivée de Cristiano Ronaldo. L’Uruguayen dispose désormais d’un temps de jeu réduit, ce qui le ferait réfléchir concernant la suite de sa carrière. Et étant dans sa dernière année de contrat chez les Red Devils, El Matador s’imaginerait loin d’Old Trafford. En effet, selon les dernières informations du Times , Cavani voudrait rejoindre le FC Barcelone, étant prêt à y poser ses valises durant la prochaine fenêtre estivale des transferts, une fois libre.

L’appel de Laporta !

Edinson Cavani pourrait-il devenir un joueur du FC Barcelone à l’avenir ? En Catalogne, il y aurait visiblement un certain intérêt. En effet, selon les informations dévoilées par Josep Pedrerol, Joan Laporta aurait pris son téléphone pour appeler le frère et agent de Cavani afin d’en savoir plus sur la situation de l’ancien joueur du PSG, qui pourrait ainsi débarquer libre à Barcelone. Affaire à suivre…