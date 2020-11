Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros couac pour cette piste de longue date ?

Publié le 15 novembre 2020 à 1h00 par A.C.

Le FC Barcelone suivrait toujours de près Federico Bernardeschi, mais la Juventus aurait d’autres plans pour son joueur.

Federico Bernardeschi semble bel et bien arrivé au terme de son aventure à la Juventus. Certains s’attendaient à le voir sortir la tête de l’eau cette saison, mais les arrivées de Dejan Kulusevski et de Federico Chiesa ont douché ses espoirs. Désormais, de plus en plus de médias annoncent un départ pour l’international italien de 26 ans... qui pourrait rebondir en Espagne ! Le FC Barcelone serait toujours à l’affût pour Bernardeschi, dont le nom avait notamment été évoqué dans un possible échange avec Ousmane Dembélé, lors du dernier mercato.

La Juve pousse pour un échange Bernardeschi-Milik