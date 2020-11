Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour de flamme pour cet international italien ?

Publié le 14 novembre 2020 à 22h30 par A.C.

Du côté du FC Barcelone on pourrait décider de réactiver une ancienne piste estivale.

Il est très difficile de prévoir les prochains coups du FC Barcelone. Une élection pour la présidence aura en effet lieu d’ici le mercato estival prochain et le résultat pourrait donc changer énormément de choses. Un facteur ne va toutefois pas changer et il s’agit bien sûr de celui économique. Avec la crise actuelle, le Barça semble être dans une situation encore plus compliquée que lors de l’année dernière. Ainsi, le recrutement barcelonais pourrait plutôt être axé sur les coups à moindre cout...

Le Barça n’a pas oublié Bernardeschi