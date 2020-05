Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux clubs anglais prêts à dégainer pour Coutinho ?

Publié le 24 mai 2020 à 1h00 par La rédaction

Dans le viseur de Chelsea et de Newcastle, Philippe Coutinho pourrait quitter le FC Barcelone l’été prochain. Les deux clubs anglais seraient effectivement proches de réaliser une première offre pour le Brésilien.

« L'option est déjà expirée et nous ne l'avons pas levée. A présent, nous devons continuer à préparer l'équipe pour la saison prochaine et on verra si le joueur peut encore avoir un rôle à jouer avec nous. Payer ce type de montant (120M€) par joueur n'est pas une option aujourd'hui ! » a lâché Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich. Indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho aurait encore une infime chance de rester au Bayern Munich. L’actuel champion de Bundesliga devra en tout cas vite prendre une décision car d’autres clubs s’activeraient en coulisses pour tenter de se l'offrir !

Une première offre de Newcastle et Chelsea ?