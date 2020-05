Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste offensive qui se complique pour Eyraud...

Publié le 24 mai 2020 à 0h15 par La rédaction

Alors que l’OM s'intéresserait à Boulaye Dia, le club phocéen serait en danger dans ce dossier.

Courtisé par l’OM, Boulaye Dia aurait d’autres sollicitations en Ligue 1. L’attaquant qui a réalisé une belle saison du côté de Reims avec 7 buts inscrits susciterait l'intérêt de nombreux prétendants. En fin de contrat avec Reims en juin 2021, le joueur pourrait quitter le club cet été. L’OM qui ferait partie des premiers clubs à s’être positionné pour attirer Boulaye Dia pourrait se retrouver en mauvaise position.

Boulaye Dia toujours dans le viseur de Rennes et de Nice