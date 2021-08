Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà un gros coup de froid pour le départ de cet indésirable !

Publié le 3 août 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que Neto a été annoncé comme étant ciblé par le Villarreal CF, des sources au sein du FC Barcelone démentiraient cette possibilité pour le portier brésilien.

En quête de liquidités afin de boucler la prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone doit vendre une partie de son effectif le plus rapidement possible. Dans cette optique, plusieurs joueurs seraient poussés vers la sortie, et Neto serait l’un des hommes concernés. Justement, le second portier du Barça derrière Marc-André ter Stegen a été annoncé dans le viseur du Villarreal CF au cours des dernières heures. Seulement voilà, ces informations n’ont pas tardé à être démenties…

Neto ne veut pas retourner dans la communauté de Valence