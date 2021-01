Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De gros regrets au Barça pour Luis Suarez ?

Publié le 27 janvier 2021 à 6h30 par T.M.

Alors que Luis Suarez performe avec l’Atlético de Madrid, du côté du FC Barcelone, on pourrait bien s’en mordre les doigts de l’avoir poussé vers la sortie.

A peine arrivé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman n’a pas mis longtemps avant d’opérer de grandes manoeuvres pour chambouler l’effectif blaugrana. Et le Néerlandais a fait des choix forts, en particulier avec Luis Suarez. Proche de Lionel Messi et numéro 9 indéboulonnable du Barça, l’Uruguayen a été prié de s’en aller de prendre la porte. Depuis, El Pistolero rayonne à l’Atlético de Madrid, tandis qu’au Barça, les problèmes offensifs sont criants, d’autant plus que Luis Suarez n’a pas été remplacé.

« Quelqu’un au Barça doit regretter »