Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les conseils de cet ancien du PSG à Lionel Messi !

Publié le 27 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que le nom de Lionel Messi revient souvent au PSG, Gabriel Heinze, ancien du PSG et compatriote du joueur du FC Barcelone, a évoqué le sujet.

Lionel Messi prépare-t-il son arrivée au PSG ? Alors que Leonardo a fait savoir qu’il était prêt à s’inviter dans ce dossier au cas où l’Argentin venait à quitter le FC Barcelone en fin de saison, cela pourrait bien être le cas. En effet, sur le plateau du Late Football Club , Geoffroy Garétier a révélé que le clan Messi prenait actuellement des cours de français. De quoi forcément étayer l’idée d’un futur transfert vers le PSG dans les mois à venir.

« Il doit faire ce qu’il a envie de faire »