Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour Sergio Aguero !

Publié le 25 avril 2021 à 22h30 par A.C.

Alors qu’il va quitter Manchester City à la fin de la saison, Sergio Aguero intéresse les plus grands clubs d’Europe.

L'Angleterre, c’est fini pour Sergio Aguero. En fin de contrat et après dix années passées à défendre les couleurs de Manchester City, l’attaquant de 32 ans va tirer sa révérence. Mais sa carrière n’est pas finie pour autant ! S’il a assuré ne pas pouvoir jouer pour un autre club en Premier League, Aguero semble en effet déterminé à continuer en Europe. Plusieurs clubs se seraient déjà positionnés, surtout le FC Barcelone, pour qui Aguero est un argument de poids dans la prolongation de Lionel Messi. Récemment, plusieurs sources en Catalogne ont d’ailleurs assuré que tout était quasiment bouclé pour l’arrivée d’ El Kun au Barça.

Le Barça passe son tour !