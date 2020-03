Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indésirable de Setién évoque sa situation !

Publié le 21 mars 2020 à 16h30 par Th.B.

Prêté avec option d’achat à Schalke 04 par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a révélé s’être très bien acclimaté au club de la Ruhr où il retrouve peu à peu ses sensations.

Arrivé à l’hiver 2019 en provenance du Toulouse FC, Jean-Clair Todibo n’a jamais su faire son trou au FC Barcelone, club avec lequel il n’a disputé que cinq petits matchs en l’espace d’un an. Alors quand le mercato hivernal a ouvert ses portes, le Barça a ouvert la porte à son départ.Une occasion que Schalke 04 a saisi en s’attachant les services de l’international français U20 grâce à un prêt avec option d’achat fixée à 25M€ +5M€. Todibo a évoqué sa situation au sein du club de la Ruhr .

« Je me suis très bien adapté à l’équipe et je me sens bien »