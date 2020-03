Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme décision bientôt prise pour l’avenir de Todibo ?

Publié le 9 mars 2020 à 20h00 par D.M.

Prêté par le FC Barcelone à Schalke 04 jusqu’à la fin de la saison, Jean-Clair Todibo réalise des performances satisfaisantes. A tel point que les dirigeants allemands envisageraient de lever l’option d’achat comprise dans le contrat du défenseur.

Jean-Clair Todibo semble s’épanouir en Bundesliga. En manque de temps de jeu au FC Barcelone, le jeune défenseur (20 ans) a été prêté jusqu’à la fin de la saison à Schalke 04 avec une option d’achat fixée à 25M€. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean-Clair Todibo semble s’être parfaitement intégré au sein de son nouveau club. Le joueur français enchaîne les bonnes prestations et a notamment reçu les louanges de son directeur sportif Jochen Schneider : « Jean-Clair avait besoin de temps pour s'acclimater. Maintenant, il devient de plus en plus populaire. Tout le monde l'aime avec son charisme incroyablement positif ».

Schalke 04 envisagerait de lever l’option d’achat de Todibo