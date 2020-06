Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça «parle beaucoup» pour cette grosse opération !

Publié le 23 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que Miralem Pjanic serait tout bonnement l’une des priorités du FC Barcelone pour le mercato estival, la Juventus a évoqué des discussions avec le Barça pour un échange avec Arthur Melo.

C’est un secret de polichinelle certes, mais le FC Barcelone prévoirait bel et bien de trouver un accord avec la Juventus afin de recruter Miralem Pjanic. La clé de cette opération se nommerait Arthur Melo. En effet, le Brésilien serait un profil très apprécié de la direction bianconeri. Le Barça , étant en proie à des difficultés financières pourrait compter sur la cote de son milieu de terrain dans l’optique de mener à bien cette opération. Et d’après le directeur sportif de la Juventus, les discussions ont déjà débutées.

« Il s’agit d'accords entre les parties et de la conviction des joueurs »