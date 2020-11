Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu se fait détruire pour Luis Suarez !

Publié le 16 novembre 2020 à 0h00 par A.C.

Antonio Cassano, ancien joueur du Real Madrid, mais surtout de l’AS Roma et de la Squadra Azzurra, s’est exprimé au sujet du départ de Luis Suarez du FC Barcelone.

Pourquoi le FC Barcelone a décidé de se séparer de Luis Suarez lors du dernier mercato ? L’Uruguayen a certes 33 ans, mais il reste un attaquant de très grand talent. Plusieurs sources en Espagne, ont assuré que cela viendrait de Josep Maria Bartomeu. L’ancien président du Barça aurait en effet souhaité casser le duo formé par Suarez et Lionel Messi, qui aurait été vu comme un danger par les dirigeants. Le pari n’est pas totalement gagné toutefois, puisque Suarez cartonne à l’Atlético de Madrid et si les dernières prestations du Barça ont été convaincantes, il ne semble plus il y avoir de véritable attaquant de pointe dans l’équipe.

« C’est une folie d’avoir laissé Suarez partir »