Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang, le gros coup du Barça ? La réponse !

Publié le 14 décembre 2021 à 23h20 par La rédaction

Annoncé comme ouvert par le FC Barcelone cet hiver, le dossier Pierre-Emerick Aubameyang apparaît crédible. Mais de lourds obstacles demeurent. Analyse.

Ces derniers jours, certains médias catalans ont affirmé que le FC Barcelone avait coché le nom de Pierre-Emerick Aubameyang pour le mercato hivernal. Plusieurs éléments rendent cette piste plausible : d’une part, le joueur n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, et l’hypothèse que les Gunners acceptent de le vendre dès cet hiver en cas d’offre satisfaisante n’apparaît pas impossible. De surcroit, le joueur a plusieurs fois figuré sur les tablettes du Barça, où son profil est apprécié. De plus, compte tenu de la situation financière du club catalan, l’option Aubameyang cadre tout à fait, en présentant un rapport qualité-prix très acceptable..

L’obstacle financier reste très important…

Pour autant, il existe cependant un obstacle. Quand bien même le prix du transfert ne devrait pas être excessif (autour de 25-30 millions d’euros), le coût global pourrait malgré tout être trop lourd pour le Barça. Non seulement le club catalan pourrait être en difficulté pour verser un tel montant de transfert en janvier sans ventes préalables, mais il pourrait également ne pas être en mesure de s’aligner sur le salaire important du joueur à Arsenal.