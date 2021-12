Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que cache l’oubli de Raiola sur l’avenir d’Haaland ?

Publié le 14 décembre 2021

Lorsqu’il a évoqué les clubs dans la course pour Erling Haaland, Mino Raiola n’a pas cité le PSG. Pour quelle raisons…

Ces derniers jours, Mino Raiola a affirmé qu’ils étaient principalement quatre clubs à la lutte pour s’attacher les services d’Erling Haaland : Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Barcelone. A aucun moment, le PSG n’est cité. Paris est-il hors course ?

Paris pourrait être le mieux positionné

Raiola peut bien sûr ne pas citer le PSG car il est éliminé de la course, ce qui signifierait que le buteur norvégien a repoussé l’idée de signer à Paris. Mais un élément permet tout de même d’en douter : Raiola cite le FC Barcelone parmi les prétendants dans la course alors qu’il n’existe absolument aucune chance que le club catalan, du fait de sa situation sportive et financière, soit en mesure d’attirer le joueur ni de s’aligner sur la concurrence financièrement. L’oubli du PSG pourrait donc ne pas être le signe que Paris est éliminé. A partir de là, pourquoi Raiola n’a pas cité Paris ? Deux options existent : soit parce que le PSG n’a pas pris concrètement position, hypothèse hautement improbable, soit parce qu’en fait, le club de la capitale est celui qui est le mieux positionné aujourd’hui…