Mercato : Avant Rabiot, un ancien du PSG a recalé l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On connait la rivalité entre le PSG et l’OM en Ligue 1. Pourtant, cela n’a pas empêché Adrien Rabiot, lui qui a été formé au sein du club de la capitale, de signer à Marseille. Un choix de carrière qui ne passe clairement auprès de Jérôme Rothen. Pour lui, il est inconcevable de passer d’un club à un autre et il est très bien placé pour le dire.

Dans l’histoire, plusieurs joueurs ont porté le maillot de l’OM et celui du PSG durant leur carrière. Malgré la rivalité entre les deux clubs de Ligue 1, passer d’un club à un autre n’a pas refroidi certains. C’est le cas désormais d’Adrien Rabiot qui vient de signer avec l’OM après avoir été formé et révélé du côté du PSG.

Transfert à l'OM : Rabiot répond cash aux supporters du PSG https://t.co/3Mvt5f2wkk pic.twitter.com/24KVwzwOn7 — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

L’OM a contacté Rothen

Jérôme Rothen aurait lui aussi pu faire partie de ces joueurs à avoir joué pour l’OM et le PSG. S’il a bien joué pour le club de la capitale, il a révélé ce mercredi au micro de RMC avoir refusé de signer à Marseille : « J’aurais pu jouer à l’OM si on m’avait contacté ? Jamais. J’ai eu ce contact. Je l’ai eu le contact à Marseille, c’est tout. Je l’ai eu deux fois ».

« Par respect pour les Parisiens et pour les Marseillais… »

Jérôme Rothen a toutefois refuser de signer à l’OM. Une question de respect visiblement. « Mais par respect pour les Parisiens et pour les Marseillais aussi car quand tu appartiens à un club avec une grosse identification tu ne peux pas jouer dans l’autre. Ce n’est pas possible », a confié l’ex-joueur du PSG.