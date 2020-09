Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers un clash à 40M€ en interne ?

Publié le 25 septembre 2020 à 11h00 par A.M.

Toujours très convoité sur le marché, Wesley Fofana est pour le moment conservé par Claude Puel qui refuse toutes les propositions. Mais si les offres continuent d'augmenter, cela pourrait rapidement poser problème.

La situation de Wesley Fofana continue d'être intense du côté de l'AS Saint-Etienne. Et pour cause, Brendan Rodgers, entraîneur de Leicester, souhaite à tout prix recruter le défenseur de l'ASSE qui a quant à lui affiché publiquement sa volonté de rejoindre les Foxes où l'attend un juteux contrat de cinq ans. Et le club anglais se donne les moyens de ses ambitions. Après avoir transmis une offre de 25M€, puis une autre de 28,5M€, Leicester a une nouvelle fois revu sa proposition à la hausse en atteignant les 32M€. Une surenchère à laquelle s'est mêlée West Ham avec une proposition estimée à 35M€. Mais alors que les Foxes semblent prêts à s'aligner, Claude Puel ne lâche rien. Et comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, la situation commence à se tendre en interne.

Puel tient bon pour Fofana, mais...