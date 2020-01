Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une vente à plus de 30M€ déjà identifiée par les Verts ?

Publié le 5 janvier 2020 à 6h00 par T.M.

Après avoir récupéré 30M€ grâce à William Saliba l’été dernier, l’ASSE pourrait prochainement recevoir un nouveau très joli chèque grâce à une nouvelle pépite.

Grâce à l’arrivée de Claude Puel, certains joueurs de l’ASSE ont la chance de pouvoir exprimer tout leur talent. C’est désormais le cas de Wesley Fofana. A 19 ans, le défenseur central joue régulièrement et montre de très belles qualités. Les Verts semblent donc tenir un nouveau joyau après avoir révélé William Saliba la saison dernière. Et alors que ce dernier a été vendu à Arsenal pour 30M€, Fofana pourrait bien connaitre la même trajectoire, mais peut-être en plus important.

Vers un transfert à plus de 30M€ ?

Ce samedi, L’Equipe s’est penché sur l’avenir de Wesley Fofana. Alors que le défenseur central serait très courtisé, l’ASSE aurait fermé la porte à un départ. L’idée serait même de prolonger le prodige, actuellement lié jusqu’en 2022, avec une idée derrière la tête. En effet, dans le Forez, on estimerait que Fofana pourrait prochainement battre le record du transfert de William Saliba. L’ASSE pourrait donc prochainement recevoir un chèque supérieur à 30M€.