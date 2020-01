Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grande décision pour l’avenir de cette pépite de Puel ?

Publié le 4 janvier 2020 à 23h45 par T.M.

Très apprécié par Claude Puel, Wesley Fofana a désormais l’occasion de faire parler son talent avec l’ASSE. Et les Verts n’ont pas l’intention de laisser filer leur nouveau joyau.

Beaucoup de choses ont changé depuis l’arrivée de Claude Puel à l’ASSE. Wesley Fofana peut d’ailleurs en témoigner. A seulement 19 ans, le défenseur central est régulièrement utilisé par l’entraîneur des Verts. Et le Stéphanois a répondu présent quand on a fait appel à lui, montrant un certain talent. De quoi séduire l’ASSE, mais aussi d’autres clubs étrangers. Selon les informations de L’Equipe , Fofana est très courtisé. Le Milan AC, Leipzig, Monaco et Salzbourg seraient sur les rangs.

L’ASSE a fermé la porte !