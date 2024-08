Mercato - ASSE : Un joueur annonce son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé à l'ASSE et longtemps présenté comme le futur gardien des Verts, Etienne Green n'aura finalement jamais répondu aux attentes et a été libéré de son contrat. Le jeune portier né en Angleterre s'est ainsi engagé avec Burnley et a lâché un magnifique message d'adieu aux fans stéphanois.

Lorsqu'il débute en Ligue 1 après un incroyable concours de circonstance, Etienne Green, alors quatrième dans la hiérarchie des gardiens de but, crève l'écran. Au point que le monde se mette à penser que le jeune portier va s'installer durablement dans les buts stéphanois. Mais le joueur formé à l'ASSE va connaître des difficultés en Ligue 2, au point d'être relégué au second plan. Et alors que les Verts retrouvent la Ligue 1 cette saison, Etienne Green est quant à lui parti.

Etienne Green fait ses adieux à l'ASSE

Après avoir trouvé un accord pour résilier la dernière année de son contrat, Etienne Green s'est engagé à Burnley. Et il a ainsi fait ses adieux à l'ASSE. « Chers supporters et amis, Voici le moment de tourner une page de notre aventure commune. Une page qui a démarré il y a 15 ans et que je tourne avec un gros pincement au cœur mais dont je garde un souvenir inoubliable », écrit-il sur Instagram avant d'en rajouter une couche.

«C’était un rêve pour moi de jouer un jour avec l’équipe première»

« Des soirées passées à Geoffroy Guichard comme supporter parmi vous à celles passées sur le terrain, toutes resteront gravées. Les moments de joie comme ceux de peine. C’était un rêve pour moi de jouer un jour avec l’équipe première et cela a été un honneur de grandir avec cette famille, de fouler cette pelouse et de porter ces couleurs. Je vous adresse tous mes remerciements et vous souhaite le meilleur. Je remercie également chaleureusement mes entraineurs et entraineurs de gardiens, mes coéquipiers, tous les salariés et bénévoles si précieux au club. MERCI ! », ajoute Etienne Green.