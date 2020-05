Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ XXL se profile !

Publié le 2 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Du côté de l’ASSE, un grand ménage se préparerait pour cet été. Et Stéphane Ruffier pourrait bien mener cette vague de départs.

Arrivé en cours de saison sur le banc de l’ASSE, Claude Puel va enfin pouvoir construire un groupe à son image. Néanmoins, les contraintes financières seront nombreuses. Avec des caisses dans le rouge, les Verts devront vendre certains joueurs, quand d’autres ne sont tout simplement pas ou plus dans les plans de Puel. Forcément en évoquant cela, tous les regards se tournent vers Stéphane Ruffier. Malgré son passé à l’ASSE, le Français avait été écarté par son entraîneur lors des derniers matchs avant l’arrêt de la saison. Et ce n’est pas sûr du tout que l’on revoit Ruffier dans les buts stéphanois.

Ruffier regarde déjà ailleurs