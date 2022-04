Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ se précise pour cet été !

Publié le 18 avril 2022 à 22h10 par Th.B.

Alors que son engagement contractuel envers l’ASSE prendra fin à l’issue de la saison, Arnaud Nordin devrait snober un club allemand pour signer à Montpellier !

En fin de contrat à l’ASSE, Arnaud Nordin semblerait être bien parti pour… quitter le club stéphanois par le biais de son futur statut d’agent libre à l’intersaison. C’est du moins ce que Prime Video Sport a tenu à affirmer ces dernières heures. Montpellier profiterait du manque d’avancées dans les discussions entre le clan Nordin et la direction de l’ASSE pour bouger ses pions et préparer l’éventuelle venue de l’ailier des Verts dans l’Hérault.

Arnaud Nordin proche de Montpellier ?