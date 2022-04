Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un premier départ à 0€ déjà acté en interne ?

Publié le 17 avril 2022 à 16h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, comme plusieurs de ses coéquipiers à l'ASSE, Arnaud Nordin serait proche de s'engager avec Montpellier qui cherche des renforts offensifs.

Concentrée sur sa fin de saison, l'ASSE se bat actuellement pour assurer son maintien en Ligue 1. Cependant, les Verts vont également devoir régler la situation de nombreux joueurs dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. C'est bien simple, en comptant les joueurs prêtés, ils sont 15 à pouvoir quitter le club du Forez libres à l'issue de la saison. Et non des moindres puisque Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Romain Hamouma, ou encore les recrues hivernales Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon sont en fin de contrat, tandis que les prêts de Falaye Sacko, Enzo Crivelli, Paul Bernardoni et Sada Thioub prennent fin en juin prochain. Et cela ne manque pas d'attirer de nouveaux clubs.

Nordin très proche du MHSC ?