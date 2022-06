Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un coup à 0€ activé en défense ?

Publié le 9 juin 2022 à 23h00 par La rédaction

Avec une vague de départs dans le secteur défensif, l’AS Saint-Etienne doit impérativement se renforcer pendant le marché des transferts. Les Verts ont justement coché le nom d’un joueur d’expérience, bien connu du championnat de France : Romain Thomas, ancien capitaine du SCO Angers.

Il va y avoir du changement dans la défense centrale de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Les Verts vont voir trois éléments quitter le navire pendant l’intersaison : Timothée Kolodziejczak, Falaye Sacko ainsi qu’Eliaquim Mangala. Les dirigeants stéphanois n’ont d’autre choix que de recruter du monde dans ce secteur du jeu, et sont justement intéressés par un visage bien connu du championnat de France.

L’ASSE veut Romain Thomas