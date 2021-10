Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer avait pris une décision fracassante pour l'avenir de Puel !

Publié le 4 octobre 2021 à 22h10 par D.M.

Avant le match face à l'OL, Roland Romeyer envisageait de se séparer de Claude Puel et de le remplacer par David Guion, libre depuis son départ du Stade de Reims.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Claude Puel s’est offert un sursis. Comme l’indique RMC Sport, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont pris la décision de conserver l’entraîneur, après avoir observé le derby face à l’OL ce dimanche (1-1). Un point décisif pour Puel, puisque les dirigeants de l’ASSE envisageaient sérieusement de se séparer de lui en cas de nouvelle défaite. Et selon le média, le club stéphanois avait même identifié son successeur.

Romeyer voulait remplacer Puel par Guion