Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel entretient le mystère pour l’avenir de Fofana !

Publié le 24 septembre 2020 à 18h15 par D.M.

Interrogé sur le mercato estival et sur la situation de Wesley Fofana, Claude Puel a botté en touche. Néanmoins, l’entraîneur de l’ASSE a rappelé la nécessité d’alléger la masse salariale.

Claude Puel avait un objectif en tête lors de ce mercato estival qui était de dégraisser l’effectif et alléger la masse salariale. Ainsi, l’entraineur de l’ASSE a souhaité se séparer de gros salaires et est parvenu à transférer Yann M’Vila à l’Olympiakos et Loïs Diony à Angers. D’ici le 5 octobre, d’autres départs pourraient intervenir, mais pas question pour Claude Puel de laisser filer Wesley Fofana. Comme indiqué par le 10 Sport, l’entraîneur est opposé à un transfert, même si le défenseur souhaite partir à Leicester. Le club anglais serait d’ailleurs revenu à la charge et aurait formulé une nouvelle offre de 32M€.

« Certains peuvent avoir des sollicitations. On devait s’y attendre »