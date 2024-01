Mercato - ASSE : Les Verts annoncent du lourd, des transferts arrivent

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison en demi-teinte, l'ASSE souhaite profiter du mercato d'hiver afin de se relancer, comme se fut le cas la saison dernière. Mais cette fois-ci, l'objectif est de revenir dans la course à la montée en Ligue 1. C'est ainsi que le Verts ont obtenu le prêt d'Irvin Cardona en provenance d'Augsbourg. Mais ce n'est pas encore terminé comme l'assure Loïc Perrin.

La saison dernière, l'ASSE avait profité du mercato d'hiver pour se renforcer et éviter la relégation en National après six premiers mois catastrophiques. Cette fois-ci, la situation n'est pas aussi dramatique, mais les Verts comptent également utiliser le marché hivernal pour densifier leur effectif et revenir dans la course à la montée en Ligue 1. Ainsi, après avoir obtenu le prêt d'Irvin Cardona, Loïc Perrin assure qu'il compte continuer à recruter.

Mercato - ASSE : C'est officiel pour ce retour inattendu https://t.co/SstUZuzyNU pic.twitter.com/O2BUjSaz7o — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

L'ASSE veut «continuer à se renforcer»

« Pour la suite du mercato, le but c'est de continuer à se renforcer et comme à chaque mercato d'hiver, il faudra écouter les opportunités qui vont se présenter car le mercato hivernal reste également un mercato d'opportunités », assure dans un premier temps de le coordinateur sportif de l'ASSE en conférence de presse.

«On va essayer d'avancer le plus vite possible»