Mercato - ASSE : Les Verts annoncent des transferts

A 10 jours de la fermeture du mercato, l'ASSE n'a pour le moment enregistré qu'une seule signature, celle d'Irvin Cardona qui a débarqué sous la forme d'un prêt. Mais ce n'est encore pas suffisant pour Olivier Dall'Oglio qui annonce que le club du Forez va encore se renforcer durant le mois de janvier. Et c'est encore plus nécessaire avec la blessure de Stéphane Diarra.

Depuis l'ouverture du mercato, l'ASSE a réussi à obtenir le prêt d'Irvin Cardona en provenance d'Augsbourg, mais c'est loin d'être suffisant aux yeux d'Olivier Dall'Oglio. Néanmoins, avant de se renforcer, les Verts doivent dégraisser après avoir déjà acté le départ de Gaëtan Charbonnier, libéré de ces derniers mois de contrat afin de s'engager avec Bastia. Dans cette optique, Thomas Monconduit et Matthieu Dreyer sont poussés au départ. Tout comme Victor Lobry. C'est d'ailleurs ce dernier qui devrait partir en premier comme l'a confirmé Olivier Dall'Oglio : « Oui, Victor (Lobry) est en partance, on a appris ça hier en fin d'après-midi, ça faisait partie des éventualités et ça se confirme ».

«Il y aura des arrivées, c'est sûr»

Et Olivier Dall'Oglio en a également profité pour réaffirmer sa volonté de voir débarquer d'autres renforts. « Il y aura des arrivées, c'est sûr mais je le répète : c'est quand même un mercato compliqué, ce n'est pas évident et on ne veut pas empiler non plus les joueurs, alors ça fait un petit peu plus de place peut-être pour les jeunes », assure l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse.

La blessure de Diarra relance tout