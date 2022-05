Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le successeur de Paul Bernardoni déjà identifié ?

Publié le 9 mai 2022 à 1h45 par Dan Marciano

A la recherche d'une doublure à Etienne Green, l'ASSE aurait activé une nouvelle piste en Ligue 2. Le club stéphanois observerait les prestations de Per Kristian Bråtveit, sous contrat avec Nîmes.

Blessé au coude ces derniers mois, Etienne Green devrait retrouver sa place de titulaire la saison prochaine. En effet, Paul Bernardoni ne devrait pas être conservé par l'ASSE et se rendra à Angers à l'issue de son prêt. Pour pallier ce départ, le club stéphanois aimerait s'attacher les services d'un gardien, Boubacar Fall étant considéré comme encore trop tendre. Et une fois n'est pas coutume, l'ASSE observe les prestations d'un joueur de Ligue 2.

L'ASSE active une nouvelle piste à Nîmes

Après avoir observé les prestations de Zinédine Ferhat, d'Anthony Briançon et de Yassine Benrahou, l'ASSE aurait activé une nouvelle piste à Nîmes. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le club stéphanois aurait supervisé Per Kristian Bråtveit, âgé de 26 ans et prêté par Djurgårdens IF jusqu'à la fin de la saison. Montpellier étudierait également cette piste. Reste à savoir si une offre sera transmise dans ce dossier.