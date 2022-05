Mercato - ASSE : Le coup de gueule de Bernardoni sur son avenir !

Foot - Mercato - ASSE

Prêté à l'ASSE jusqu'au 30 juin, Paul Bernardoni devrait faire son retour à Angers à l'issue de la saison. Interrogé sur son avenir, le gardien français a fait clairement savoir que l'essentiel était ailleurs. Comme l'a indiqué Paul Bernardoni, il est focalisé sur le maintien des Verts en Ligue 1.

Pour sauver l'ASSE, Paul Bernardoni a été prêté par Angers cet hiver. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec les Verts , le gardien de 25 ans devrait donc faire son retour au SCO à l'issue de la saison. Au micro d' En vert et contre tous , Paul Bernardoni a été interrogé sur son avenir à l'ASSE. Toutefois, le protégé de Pascal Dupraz a fait clairement comprendre que le sujet ne l'intéressait pas. Comme l'a affirmé Paul Bernardoni, il est focalisé sur le maintien de l'ASSE en Ligue 1, plus précisément sur le match retour des barrages contre l'AJ Auxerre prévu ce dimanche.

« Fin de contrat, pas fin de contrat, j’en n’ai rien à faire. On joue la survie d’un club, il faut connaitre ses priorités. On joue pour le maintien de l’ASSE » , a pesté Paul Bernardoni. Reste à savoir si l'ASSE réussira à assurer son maintien en Ligue 1 contre l'AJ Auxerre.

